Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı

KÜÇÜK BELİNAY GERÇEKLERİ TEK TEK ANLATTI

Belinay isimli küçük kızı provokasyonuna alet etmek isteyen Karaca'nın yaptığı paylaşımın tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

A Haber mikrofonlarına konuşan küçük Belinay "Bir tane kadın böyle bir yerde dur bende senin fotoğrafını çekeyim dedi. İşte beni paylaşmışlar, yalan yanlış şeyler. Yaşımı bile yanlış yazmışlar. Ben 11 yaşında değilim ben 8 yaşındayım. Çok yanlış şeyler yazmışlar. Benim ablam ölmedi. Ben okuyorum çok yanlış yazmışlar. Bir de benim sağlıksız beslendiğimi yazmışlar. Hepsi yanlış hepsi yanlış." ifadelerini kullanarak gerçekleri açıkladı.