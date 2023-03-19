Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı | Video

Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca'nın depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden yaptığı haber ve sosyal medya paylaşımı tepli çekti. Habere ilişkin sosyal medya hesbaından paylaşımda bulunan Karaca, 8 yaşındaki Belinay'ın ablalarının öldüğünü, okula gidemediğini ve sağlıklı beslenemediğini iddia etti. A Haber ekibi ise küçük Belinay ve ailesinin yanına giderek Bloomberg HT'nin yürütmeye çalıştığı algı operasyonunu ortaya çıkardı.