Hazine yardımı depremzedelere gönderilsin

MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere daha önce yaptığı "Hazine tarafından yapılacak olan seçim yardımlarının depremden etkilenen illere aktarılması" çağrısını yineledi.MHP'li Karakaya yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin daha önceki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Genel Başkanımız, '14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen illere ve vatandaşlara aktarılması düşünülmelidir. MHP bu feragate gönüllüdür. Diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti ümit etmektedir' çağrısında bulunmuştu. Hazine tarafından yapılacak olan seçim yardımlarının banka hesaplarına geçmeden sayın genel başkanımızın çağrısını ve bu hususta diğer siyasi partilerden beklediğimiz hassasiyeti tekraren hatırlatıyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.MHP Antalya'da Geleneksel Belediye Başkanları toplantısı düzenliyor. 17 Mart'ta başlayan toplantı bugün sona erecek. Programın açılış konuşmasını yapan Sadir Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz" diye konuştu. Altılı Masa'ya ilişkin konuşan Durmaz, "Siyasetlerini yapmaktan ziyade yıkmak üzerinden kurgulayan yuvarlak masa müdavimleri ancak kaos üretir" dedi.SABAH