Son dakika: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bor karbürün Türkiye'ye stratejik katkı sağladığını belirten Başkan Erdoğan, "Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı bu avantajımızın temelini ulaştırıyor." dedi.
Başkan Erdoğan ayrıca, Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisinin kurulacağını açıkladı.
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: "Dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz" | Video
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"AMBARGOLARIN BİZE YAŞATTIĞI KAYIPLAR GİDERİLECEK"
"Bor karbür, zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanları da savunma sanayiinin vazgeçilmezidir. Personel yeleklerinden korunaklı levhalara kadar pek çok yerde bu ürünleri görmek mümkündür.
Bor karbür ülkemize stratejik katkı sağlamaktadır. Ambargoların bize yaşattığı kayıplar giderilecek. Türkiye hem lojistik avantajları hem yetişmiş insan gücü kapasitesiyle avantajlı bir yerde duruyor. Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı bu avantajımızın temelini ulaştırıyor.
"FELAKETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ"
Ne yaşadığımız tabii afetler ve diğer engeller bizi hedeflerimizden uzaklaştıramaz. Son yıllarda zorlu sınamalardan geçtiğimzi gerçektir. Covid-19 nedeniyle 2 yıl sıkıntılar çektik.
Bu sıkıntının üstesinden gelirken 6 Şubat depreminin yıkıntıları arasında kaldık. Aşırı yağışların sebep olduğu seller deprem bölgesine felaket üstüne felaket yaşattı. Rabbim hayatını kyabeden bütün kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin.
Felaketin izlerini sileceğiz. Bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitireceğiz. Çadır kentten konteyner kentlere ve bir taraftan da prefabrik evlere vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak derdindeyiz.
MUHALEFETE TEPKİ
Bunların derdi başka. Vatandaşımızı bunlara bırakır mıyız? Biz can derdinde onlar mal derdinde.
YENİ BOR KARBÜR TESİSİ KURULACAK
Kütahya Emet'te 5 bin ton kapasiteli yeni bor karbür tesisi kuracağız."
DÜNYA BOR REZERVİNİN YÜZDE 73'Ü TÜRKİYE'DE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, Eti Maden geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdı.
Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
YILDA 1000 TON BOR ÜRETİLECEK
Toplamda tam kapasite ile çalışıldığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacak. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:
"SAVUNMA SANAYİİNDE KULLANILACAK"
Türkiye'nin ilk Bor-Karbür tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bandırma'da açılacak. Tesiste yılda bin ton Bor-Karbür üretilecek.
Cevherden son ürüne kadar 300-400 kat arttırılmış fiyatına satıyoruz. Bor'u artık cevher olarak satmıyoruz. İşleyip değerini artırıp öyle satıyoruz. Bor-Karbür'ü yine kesicilerde, fren balatalarında kullanabiliyoruz. Yüksek sıcaklığa ve aşınmaya dayandığı için yüksek sıcaklıklardaki fırınlarda kullanabiliyoruz.
"DÜNYADA KÜRESEL PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 60 MİLYAR DOLAR"
Çok geniş bir alanda kullanılabilecek bir ürün. Dünyada küresel pazar büyüklüğü 60 milyar dolar.
Borda dünya rezervlerinin yüzde 73'ü Türkiye'de. Sadece miktar değil, en kaliteli bor cevheri de bizde. Dolayısıyla borun kullanıldığı ürünler için yatırımcıya gelin buraya yatırım yapın dedik. Bora dayalı bir sanayileşme hedefimiz var. Bordan mamül ürünleri daha fazla ihraç ediliyor olacağız.
BOR ATIKLARINDAN DA LİTYUM ÜRETİMİ
Yıllık 700 tonluk endüstriyel ölçekli Lityum tesisimizi de kuracağız. Başta taşıdığımız cihazlar, telefonlar tabletler, elektrikli otomobiller... Enerji depolama ihtiyacını doğurdu. Lityum da bu anlamda en popüler malzemelerden birisi. Borun içinde Lityum vardı fakat bunu dönüştürme teknolojisi gelişmemişti. Şimdi bunu geliştirdik. Bunu ilk önce ülkemiz için kullanacağız. Üretime göre ilerde ihraç da edilebilir.
Kütahya'da bu tesisin 5 kat daha büyüğünü planlıyoruz. Böylece pazar payımız daha da artmış olacak. Dünyada bor-Karbüre olan ilgi giderek artacak. Buradaki üretim hedefimiz 5 bin ton. Zamanla bu hedefler yükselecek. Yurt dışı yatırımcılar da ilgiyle takip ediyorlar. Gelip ziyaret etmek, yatırım yapmak istiyorlar.
Türkiye, bu sanayi yolculuğuna yeni çıkmış değil, sanayide rekabetçi tesislerimiz şu anda var. Şimdi borla birlikte neden yan sanayi de gelişmesin?"