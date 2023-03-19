Son dakika: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz

"AMBARGOLARIN BİZE YAŞATTIĞI KAYIPLAR GİDERİLECEK"

"Bor karbür, zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanları da savunma sanayiinin vazgeçilmezidir. Personel yeleklerinden korunaklı levhalara kadar pek çok yerde bu ürünleri görmek mümkündür.

Bor karbür ülkemize stratejik katkı sağlamaktadır. Ambargoların bize yaşattığı kayıplar giderilecek. Türkiye hem lojistik avantajları hem yetişmiş insan gücü kapasitesiyle avantajlı bir yerde duruyor. Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı bu avantajımızın temelini ulaştırıyor.