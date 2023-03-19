Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: "Dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz" | Video

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi için nefesler tutuldu. Savunma sanayisinin gücüne güç katacak dev proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Bor karbür tesisi açılış töreninde konuşan Başkjan Erdoğan, "Bor karbür ülkemize stratejik katkı sağlamaktadır. Ambargoların bize yaşattığı kayıplar giderilecek." ifadelerini kullandı. Bor karbürün pek çok alanda kullanıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Kütahya Emet'te 5 bin ton kapasiteli yeni bor karbür tesisi" kuracağız." dedi.