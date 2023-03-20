Daha önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) tehdit etti. Ertürk "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli" ifadelerini kullandı.

CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ten tehdit dolu sözler! | Video

DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ YAPMIŞTI...

Geçtiğimiz aylarda da Halk TV yayınına katılan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak "Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." demişti.

"DEMİRTAŞ BİR ŞANS"

Ertürk şu ifadeleri kullanmıştı...

"Öncelikle Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş niye şans Türkiye için? HDP'nin Türkiye'nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir bunun emarelerini görüyorum. Şimdi zaten biz halk olarak ne istiyoruz? HDP istiyoruz ki Türkiye'nin partisi olsun.

İKTİDARI HEDEF ALDI

Tabii ki Selahattin Demirtaş'a HDP'nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama biz de düşüyor. Bakınız biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar. Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Selahattin Demirtaş."