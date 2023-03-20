CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ten tehdit dolu sözler! | Video

Daha önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) tehdit etti. Ertürk "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli" ifadelerini kullandı.