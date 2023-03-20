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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Hammaddede dışa bağımlılığa son

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Hammaddede dışa bağımlılığa son
Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ü Türkiye'de Savunma sanayi, otomotiv, uzay ve havacılık, elektronik, nükleer endüstri bor elementi ve bor bileşiklerinin kullanıldığı stratejik sektörler. Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi'nde borik asit ve bir miktar karbon kaynağı 2400 derecede gerçekleşen tepkimeyle bor karbüre dönüştürülecek.



Dünyanın en sert üçüncü malzemesi olan bor karbürle güçlendirilmiş çelik yelek maddenin düşük yoğunluklu olması sebebiyle normal bir çelik yeleğin üçte biri oranında hafif ve çok daha dayanıklı. Bu projeyle birlikte zırh üretimi için ham madde temininde dışa bağımlılık tarih olacak. Zırhlı araçlar, nükleer reaktör kontrol çubukları, roket yakıtı, helikopter pervanesi bor karbürün kullanıldığı stratejik ürünler.

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Hammaddede dışa bağımlılığa son
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