HDP’li Mithat Sancar’ın o sözleri yeniden gündem oldu: CHP ile Öcalan ve PKK konusunda bir sorun yok

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. HDP ile seçim pazarlığına girişen Kılıçdaroğlu, çıkışta yerel yönetimler, parti kapatma ve Kürt sorunu konularında HDP ile benzer söylemleri dile getirdi. Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, 2021 yılında CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra yaptığı açıklama gündem oldu. Sancar, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konularda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz." ifadeleri ile yanıt vermişti.