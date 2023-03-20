6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. HDP ile seçim pazarlığına girişen Kılıçdaroğlu, çıkışta yerel yönetimler, parti kapatma ve Kürt sorunu konularında HDP ile benzer söylemleri dile getirdi. Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, 2021 yılında CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra yaptığı açıklama gündem oldu. Sancar, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu konularda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz." ifadeleri ile yanıt vermişti.
SANCAR: CHP İLE PKK VE ÖCALAN KONUSUNDA SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettikten sonra soruları yanıtlamıştı. Sancar, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Sorduğunuz soruya arkadaşlarımız sürekli cevap veriyor yeterli olduğu kanısındayız" sözleri ile cevaplamıştı.
HDP'li Mithat Sancar'ın o sözleri yeniden gündem oldu: "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda bir sorun yok" | Video
GÖRÜŞME SONRASI SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI.
Sancar'ın, PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aralarında sorun olmadığına dair sözleri Kılıçdaroğlu'nun bugünkü ziyareti sonrası yeniden gündeme geldi. Çok sayıda kişi Kılıçdaroğlu'nun bugün hDP'ye yeşil ışık yakan açıklamaları sonrası bu videoyu paylaştı.