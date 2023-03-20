HDP'li Mithat Sancar'ın o sözleri yeniden gündem oldu: "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda bir sorun yok" | Video

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi Meclis'te ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek isteyen Kılıçdaroğlu ve heyeti HDP ile pazarlık yaptı şartları dinledi. Çıkışta HDP ile birçok konuda fikir birliğinde olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu soru almadan alandan ayrıldı. Görüşme sonrası HDP'li Sancar'ın geçmişte, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.