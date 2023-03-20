Sabah.com.tr deprem bölgesinde! Söz depremzedelerin: Erdoğan ne söz verdiyse onu yapar!

"BEN HÜKÜMETİME GÜVENİYORUM, ÖBÜRLERİNE GÜVENCEM YOK"

Nurdağı'nın yine başka bir mahallesindeki vatandaş, hiçbir ihtiyaçları olmadığını belirterek şunları söyledi:

Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Gıda, içecek, yatak, çadırda sıkıntı yok. İlk günde bir çadırda 6 aile kaldık. 2-3 gün sonra aile başı bir çadır. Şu an 2 çadırım var. Askeriye bakıyor benim oraya, bir eksiğiniz var mı diye albay geldi. Palet bile getirdiler. Su basma ihtimaline karşı. Zaten su da geçmiyor. Ben hükümetime güveniyorum. Sonsuza kadar güveniyorum. Ama öbür geleni bilemem, kendi şahsıma benim güvencem yok.