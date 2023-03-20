Sabah.com.tr deprem bölgesinde! Söz depremzedelerin: Erdoğan ne söz verdiyse onu yapar!

Sabah.com.tr asrın felaketi sonrası son durumu bir kez daha okurlarına aktarmak için deprem bölgesine gitti. Ekibimizin bölgedeki ilk durağı deprem sonrası tamamen yıkılan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve Islahiye ilçesi oldu. Nurdağı'nda mikrofon uzattığımız vatandaşlardan biri, "CHP'ye hiç güvenmiyorum, ama Erdoğan'ın ağzından ne çıkarsa geçerlidir." dedi. Bir diğer depremzede vatandaş ise, Gölcük depremini de gördüklerini belirterek, "Bu depremde her şeyimiz fazla fazla geliyor. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
SABAH.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
Sabah.com.tr deprem bölgesindeki son gelişmeleri aktarıyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşları ziyaret ederek mikrofon uzatan ekibimiz, sırası ile diğer deprem bölgelerine de giderek vatandaşın sesi olacak.
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"CHP'YE HİÇ GÜVENMİYORUM"
Nurdağı'nda depremzede bir vatandaş ekibimizi görünce, "CHP'ye hiç güvenmiyorum" diyerek yanına geldi ve şunları söyledi:
Biz kuyruğa durduk, çay kuyruğuna, mazot kuyruğuna, şeker kuyruğuna durduk. Gece 1-2'de işten gelip sağlık karnesi için sıra bekliyorduk. Yaşımız 60 hepsini gördük. Bunun ağzından ne çıkarsa o geçerlidir. Erdoğan'ın ağzından ne söz çıkarsa yapar. Ben ötekine güvenmiyorum.
"EVLERİN YAPILACAĞINDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"
Bir başka vatandaş ise, Gölcük depreminde, devletin gelen yardımları memurlarına bile yetiştiremediğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Her şeyimiz fazla fazla geliyor. Evlerin yapılacağından zerre şüphem yok. Zaten görüyoruz, betonlar dökülüyor." ifadelerini kullandı.
"BEN HÜKÜMETİME GÜVENİYORUM, ÖBÜRLERİNE GÜVENCEM YOK"
Nurdağı'nın yine başka bir mahallesindeki vatandaş, hiçbir ihtiyaçları olmadığını belirterek şunları söyledi:
Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Gıda, içecek, yatak, çadırda sıkıntı yok. İlk günde bir çadırda 6 aile kaldık. 2-3 gün sonra aile başı bir çadır. Şu an 2 çadırım var. Askeriye bakıyor benim oraya, bir eksiğiniz var mı diye albay geldi. Palet bile getirdiler. Su basma ihtimaline karşı. Zaten su da geçmiyor. Ben hükümetime güveniyorum. Sonsuza kadar güveniyorum. Ama öbür geleni bilemem, kendi şahsıma benim güvencem yok.