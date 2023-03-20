Sabah.com.tr deprem bölgesinde! Söz depremzedelerin: "Erdoğan ne söz verdiyse onu yapar!" | Video
Sabah.com.tr asrın felaketinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı illerden Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlara mikrofon uzatıyor. Afetzede vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni konutları söz verdiği sürede teslim edeceğine inandıklarını belirtirken, muhalefete ise bu konuda güvenmediklerini dile getirdi.
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