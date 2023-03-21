6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından hükümet bir yandan inşa edilen çadır ve konteyner kentlerle depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılarken diğer yandan 11 ilde yıkılan evleri yeniden inşa etmek için düğmeye bastı. Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 11 ilde sözleşmesi tamamlanan 20 bin kalıcı konutun temeli atılıyor. Konutları 1 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecek. Deprem bölgesinde orta hasarlı konutlarla birlikte inşa edilecek toplam konut sayısı 653 bin 178 olarak planlandı. Konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmalarının yanı sıra yöresel ve geleneksel mimariyle uygun olarak inşa edilecek.Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilde yeniden inşa süreci, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda Adana'da 11 bin 132 konut ve 2 bin 438 köy evi, Adıyaman'da 44 bin 310 konut ve 23 bin 640 köy evi, Diyarbakır'da 15 bin 73 konut ve 2 bin 351 köy evi, Elazığ'da 4 bin 500 konut, Gaziantep'te 25 bin 618 konut ve 12 bin 607 köy evi, Hatay'da 182 bin 872 konut ve 34 bin 129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 72 bin 596 konut ve 30 bin 310 köy evi, Kilis'te bin 274 konut ve 2 bin 628 köy evi, Malatya'da 45 bin 237 konut ve 25 bin 302 köy evi, Osmaniye'de 11 bin 80 konut ve 6 bin 856 köy evi, Şanlıurfa'da 6 bin 631 konut ve 3 bin köy evi olmak üzere toplamda 653 bin 178 konut inşa edilecek. İlk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile bu hafta sözleşmesi tamamlanan 20 bin kalıcı konutun temel atma töreni gerçekleştirilecek.Geçen hafta partisinin grup toplantısında "Anadolu yeniden inşa ve ihya edilecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplamda tam 653 bin 178 konutu yöresel ve geleneksel mimariyi, değerlerimizi, sosyal hassasiyetimizi, tarihi dokuyu afet riskini dikkate alarak mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarını bilimsel yöntemlerle yaparak daha önceki afetlerde olduğu gibi 1 yıl içinde inşasını tamamlamış olacağız. Daha önce tüm afetlerin izlerini sildiğimiz milletimizi afet güvenliğine sahip evlerine buluşturduğumuz gibi Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki vatandaşlarımızı da yeni evlerine kavuşturacağız. Devlet-millet el ele verdik. Nice zorlukların üstesinden geldik. Daha önce yaptık, yine yapacağız, afet güvenliğine sahip dirençli şehirlerimizi hep birlikte oluşturacağız" ifadelerini kullanmıştı.Deprem bölgelerinde il ve ilçe merkezlerinde yapılacak kalıcı konutlar, üç veya dört katı geçmeyecek, üç oda bir salon olacak şekilde, şehirlerin özgün mimarisine uygun olarak planladı. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştirildi. Fay hattına yakın yerlerle, zemin sıvılaşması yaşanan bölgelerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Üniversitelerle, bilim insanlarıyla, mühendislerle, mimarlarla, şehir plancılarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışılıyor. Her adım şehirlerin kültürüne, sanatına, tabii ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografisine göre atılıyor.