CHP, HDP’nin tüm isteklerini kabul etti... Kandil’e teslim oldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından bu yana eli kanlı terör örgütü PKK ve uzantısı HDP'nin desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in istekleri için pazarlık masasına oturdu. HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kandil'in 11 maddelik "Tutum Belgesi" dayatmasının büyük bölümünü kabul etti.Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ta planlanan, ancak Şehitler Günü'ne denk düşmesi nedeniyle kamuoyundan yükselen sert tepkiler nedeniyle ertelenen HDP ziyaretini dün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı parlamentodaki HDP grubunda ziyaret etti. Görüşmeye iki partinin kurmayları da katıldı.Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, bir tarafına Buldan'ı, diğer tarafına da Sancar'ı alarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasını okurken ellerinin titrediği görüldü.Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden HDP'lilere kadar arka arkaya mesajlar yayınlanmış ve 11 maddelik "Tutum Belgesi"ni kabul etmesi halinde aday çıkarmayıp destek sözü verilmişti.Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklama ile bu dayatmaya boyun eğip terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin koşullarını kabul ettiğini kamuoyuna da ilan etmiş oldu.Kılıçdaroğlu'nun Tutum Belgesi'nin büyük bölümünü kabul eden açıklamasından öne çıkanlar şöyle:Kayyum atanmasını, bunun sürdürülmesini asla doğru bulmuyoruz. Bizim ortak mutabakat metninde kayyum uygulamasının olmaması yer alıyor. Seçimle gelen seçimle gider.Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı, sorunları çözen Meclis olmasından kaynaklanıyor. Kuruluşundan bu yana en temel sorunlar TBMM'de çözüldü. Vatandaşın sağduyusuna güvenerek seçtiği parlamenter ile birlikte var olan sorunları çözmeye talibiz ve çözeceğiz. Bu işin ortası yok. Demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz.Serbest siyasetin önünün açılması gerekir. Siyaset artık kavga alanı olmamalı.Parti kapatma zorlaştırılacak.Kadına yönelik şiddet son bulmalı. Tüm dezavantajlı gruplar için siyaset kurumunun üstüne düşeni yapması lazım. Haklarının elinden alınması gibi bir durum siyasete yakışmaz.Bu ülkenin saygın insanları var. Akademik ve sivil toplumu var. Her toplumun kanaat önderleri var. O destekle biz var olan sorunları çözebiliriz.Herkesin diline saygı göstereceksin. Evet, resmi dilimiz Türkçe, kimsenin bir şey dediği yok zaten ama devlet olarak çifte standart yapamazsınız.