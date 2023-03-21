Nurdağı’na giden Kılıçdaroğlu’na depremzedelerden tepki: Bizimle muhatap bile olmadı!

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na depremzedeler tepki gösterdi. Depremzedeler Kılıçdaroğlu'nun bölgeye reklam yapmak için geldiğini söyledi ve, "Biz depremzedeyiz. En ağır şekilde travma atlatmışız. Hiçbir şey demediler." sözlerini kullandı.

"BİZİMLE MUHATAP BİLE OLMADI"

Konteyner kentteki bir vatandaş, "Evet, benim kızımı kucağına aldı. Yayına gittik. 'Geçmiş Olsun' dedi. Bebeğimin adını öğrendi. Başka da hiçbir şey demedi. İhtiyacınız nedir? Ne gerek? Hiçbir şey sormadı. Bebek ağlayınca kucağıma verdi. Bizimle muhatap bile olmadı zaten. Bizi dinlemedi. Yanına bir kız geldi. Üniversite mezunuymuş. Onunla konuşmuş, ondan sonra gitti dediler. Arka taraftan çıkmış gitmiş. Başka da görmedik. Sadece 'geçmiş olsun' dediler. Bunu sıradan vatandaş, herkes diyordu. Biz depremzedeyiz. En ağır şekilde travma atlatmışız. Hiçbir şey demediler. Onu sıradan herkes yapıyordu zaten." dedi.

"HALK İLE UĞRAMADI, SEÇİM İÇİN GELİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun reklam yapmak için bölgeye geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş da, "Seçim için geliyorsun. Sen burada reklam yapıyorsun. Ben sana oy vereceksem de vermem daha. Niye? Benim cenazem var, genç yetimlerim var, evimiz kaybolmuş. Adam bizi araba ile buraya koymuyor. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu geliyormuş. Ben hatta bağırdım, çağırdım. Korumaları geldi. Dedim ki 'Evimiz yıkıldı, bir de insanoğlu bize bu zulümü yapmayın bize' dedim. Ben neden evime arabam ile gelemeyeyim dedim. 2 KM yolu yürüdüm. Hangi birine gelmiş, konteyner kentteki birine nasıl yaşamınız demiş. Suyunuz var mı demiş? Aç mısınız, kıyafetiniz var mı diye hangisi sormuş? Yine AK Parti geldi. İlk günden beri bizim başımızda. Kılıçdaroğlu tamam ben bir şey demiyorum. İnsanca şu konteynerlerin arasında gezseydi. 'Nasılsınız, bir sıkıntınız var mı?' deseydi? Halk ile uğraşmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni övmek için oturdu, çadırda yemeğini yedi. Hatta benim hanım gitti içeriden çıkmamış adam... Kendi adamları etrafını dolduruyor. Yüzünü bile görmedik. Ne yani bu? Çadırı gördü, Antalya'nın Büyükşehir Belediyesi'nin reklamını yaptı gitti." sözlerini kullandı.