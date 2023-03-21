Şehit annelerinden CHP-HDP görüşmesine sert tepki: ’Terörist HDP, işbirlikçi CHP’





Bu taleplerini yerine getirecek misiniz? Nasıl ki dağlarda mücadele ettiysek bugün buradaki mücadelemiz de devam edecek. Nasıl ki o teröristleri sarı torbaya koyup toprağın altına gömdüysek 14 Mayıs'ta da bu hainliği, alçaklığı sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.