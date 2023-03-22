Adaylık tamam

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini dün YSK'ya teslim etti. Yıldız, "Cumhur İttifakı tarihi bir birlikteliktir. Uluslararası operasyonlara karşı milli ve ahlaki duruştur. Türk milleti, Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecek, bu tokat Mars'tan duyulacaktır" dedi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise "Milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle 4 ay cezaevinde tutuklu kalan Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. 1994'ten bu yana yarıştığı 12 seçim ile 3 referandumu kazanan Erdoğan 10 Ağustos 2014'te halkın ilk kez doğrudan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiği seçimlerde, oyların yüzde 52'sini alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.- Erdoğan, 16 Nisan 2017'de halk oylamasıyla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ilk Cumhurbaşkanı oldu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum" yönündeki çağrısının ardından engellendi. Siyaset hayatı boyunca vesayet odaklarıyla mücadele eden Erdoğan, eğitimde katsayı uygulaması, kamuda başörtüsü yasağı gibi uygulamalara son verirken, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını sağladı. Erdoğan öncülüğünde Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri gibi mega projeler hayata geçirildi, Türkiye için stratejik öneme sahip savunma sanayiinde yerli ve milli ürünler dünya pazarında öne çıktı. Dış politikada Afrika açılımının yanı sıra Türk devletleriyle işbirliğini geliştiren Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan ile Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların çözümüne yönelik çabalarda öncü rol üstlendi. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı 1994'ten bu yana 12 seçim ile 3 referandum kazandı. AA