Haberler Gündem Haberleri Nevruz bahanesiyle sokakları provoke ettiler! Teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini taşıyıp özgürlük sloganı attılar
Giriş Tarihi: 22.3.2023 16:41 Son Güncelleme: 22.3.2023 16:48

Nevruz bahanesiyle sokakları provoke ettiler! Teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini taşıyıp özgürlük sloganı attılar

Nevruz’u bahane ederek sokakları provoke eden HDP ve terör örgütü üyeleri, asrın felaketinde kaybettiğimiz binlerce insanımızı umursamazlıktan geldi. HDP; Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 45’inci gününe denk gelen Nevruz’da büyük bir saygısızlık örneğine imza attı ve milletimizin yasını hiçe sayarak “Vur patlasın çal oynasın” kutlama yaptı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Nevruz bahanesiyle sokakları provoke ettiler! Teröristbaşı Öcalan’ın posterlerini taşıyıp özgürlük sloganı attılar

21 Mart'ta Nevruz'u bahane ederek sokakları provoke eden Halkların Demokratik Partisi ve terör örgütü üyeleri, asrın felaketinde kaybettiğimiz binlerce insanımızı umursamazlıktan geldi.

DEPREMİN ACISINI UNUTTULAR

HDP; Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 45'inci gününe denk gelen Nevruz'da büyük bir saygısızlık örneğine imza attı ve milletimizin yasını hiçe sayarak "Vur patlasın çal oynasın" kutlama yaptı.

Nevruz için alanları dolduran HDP'liler, depremin "d"sinden bahsetmeden, acıları görmezden gelerek 21 Mart'ı terör örgütünün propagandasına çevirdi.

Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video

ÖCALAN'IN POSTERİ AÇILDI

Bugüne kadar yapılan bütün kongrelerde ölen teröristler için saygı duruşunda bulunan HDP'liler, 21 Mart etkinliklerinde depremzede vatandaşları unuttu.

Etkinliklere katılanlar, terör örgütünün sözde bayrağını ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı, Öcalan'a özgürlük sloganları attı.

Bazı göstericilerin terör örgütünün sözde üniformasını giydiği de görüldü.

Kamu mallarına zarar veren eylemciler, kolluk kuvvetlerine de taş atarak yaralanmalarına sebep oldu.

"Türkiye'nin partisi olma" iddiası ile yola çıkan HDP bir kez daha bu ülkenin partisi olamayacağını ortaya koydu.

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Nevruz bahanesiyle sokakları provoke ettiler! Teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini taşıyıp özgürlük sloganı attılar
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