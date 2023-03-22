Nevruz bahanesiyle sokakları provoke ettiler! Teröristbaşı Öcalan’ın posterlerini taşıyıp özgürlük sloganı attılar

21 Mart'ta Nevruz'u bahane ederek sokakları provoke eden Halkların Demokratik Partisi ve terör örgütü üyeleri, asrın felaketinde kaybettiğimiz binlerce insanımızı umursamazlıktan geldi.
DEPREMİN ACISINI UNUTTULAR
HDP; Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 45'inci gününe denk gelen Nevruz'da büyük bir saygısızlık örneğine imza attı ve milletimizin yasını hiçe sayarak "Vur patlasın çal oynasın" kutlama yaptı.
Nevruz için alanları dolduran HDP'liler, depremin "d"sinden bahsetmeden, acıları görmezden gelerek 21 Mart'ı terör örgütünün propagandasına çevirdi.
Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video
ÖCALAN'IN POSTERİ AÇILDI
Bugüne kadar yapılan bütün kongrelerde ölen teröristler için saygı duruşunda bulunan HDP'liler, 21 Mart etkinliklerinde depremzede vatandaşları unuttu.
Etkinliklere katılanlar, terör örgütünün sözde bayrağını ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı, Öcalan'a özgürlük sloganları attı.
Bazı göstericilerin terör örgütünün sözde üniformasını giydiği de görüldü.