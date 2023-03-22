Video Haber Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video
Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video

Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video

22.03.2023 | 16:37

Nevruz’u bahane ederek sokakları provoke eden HDP ve terör örgütü üyeleri, asrın felaketinde kaybettiğimiz binlerce insanımızı umursamazlıktan geldi. HDP; Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 45’inci gününe denk gelen Nevruz’da büyük bir saygısızlık örneğine imza attı ve milletimizin yasını hiçe sayarak “Vur patlasın çal oynasın” kutlama yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video 01:18
Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video 22.03.2023 | 16:37
EYT’liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video 06:18
EYT'liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video 22.03.2023 | 10:42
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, TYB Yazar Meclisine konuk oldu | Video 05:03
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, TYB Yazar Meclisine konuk oldu | Video 22.03.2023 | 16:04
Mansur Yavaş’ın teklifine yanıt geldi! Babacan’dan 6’lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler | Video 01:36
Mansur Yavaş’ın teklifine yanıt geldi! Babacan’dan 6’lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler | Video 22.03.2023 | 15:33
CHP içindeki ETO grubunda kimler var? | Video 02:34
CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? | Video 22.03.2023 | 15:35
TOGG’a rekor başvuru! Vatandaşlar mobil deneyim merkezine akın etti | Video 02:30
TOGG'a rekor başvuru! Vatandaşlar mobil deneyim merkezine akın etti | Video 22.03.2023 | 12:04
Bakan Bilgin’den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video 02:19
Bakan Bilgin'den EMEKLİYE ZAM açıklaması! 2023 en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi artacak | Video 22.03.2023 | 14:02
HDP 6’lı koalisyona katıldı! Akşener şimdi ne yapacak? | Video 00:39
HDP 6'lı koalisyona katıldı! Akşener şimdi ne yapacak? | Video 22.03.2023 | 13:35
6’lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti’de toplu istifalar olabilir | Video 00:56
6'lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti'de toplu istifalar olabilir | Video 22.03.2023 | 13:09
Akşener’den, bebek katili Öcalan’a özgürlük isteyen HDP’lilere gönderme: Bizim için Nevruz sevginin günüdür... | Video 00:06
Akşener’den, bebek katili Öcalan’a özgürlük isteyen HDP’lilere gönderme: "Bizim için Nevruz sevginin günüdür..." | Video 22.03.2023 | 12:44
SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak... | Video 02:03
SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak... | Video 22.03.2023 | 12:10
Yeni Zigana Tüneli’nde sona gelindi! Trabzon-Gümüşhane arası seyahat süresi 30 dakika kısalacak | Video 04:20
Yeni Zigana Tüneli’nde sona gelindi! Trabzon-Gümüşhane arası seyahat süresi 30 dakika kısalacak | Video 22.03.2023 | 11:55
SON DAKİKA! Anayasa Mahkemesi’nden HDP kararı! Oybirliğiyle reddedildi | Video 01:15
SON DAKİKA! Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı! Oybirliğiyle reddedildi | Video 22.03.2023 | 10:05
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video 02:41
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video 22.03.2023 | 09:54
Adana’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı | Video 06:21
Adana’da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı | Video 22.03.2023 | 08:41
Afganistan depremi Pakistan’ı da vurdu: 6 ölü, 120 yaralı | Video 00:31
Afganistan depremi Pakistan'ı da vurdu: 6 ölü, 120 yaralı | Video 22.03.2023 | 01:20
CHP-HDP/PKK ilişkisi hakkında konuşması Habertürk’te engellenmişti: Hilmi Daşdemir o anları anlattı... | VİDEO HABER 03:17
CHP-HDP/PKK ilişkisi hakkında konuşması Habertürk'te engellenmişti: Hilmi Daşdemir o anları anlattı... | VİDEO HABER 22.03.2023 | 00:20
Muharrem İnce’den 6’lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler | Video 00:10
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler | Video 22.03.2023 | 00:24
Klima motoru çalan hırsız suçüstü yakalandı | Video 00:51
Klima motoru çalan hırsız suçüstü yakalandı | Video 21.03.2023 | 22:33
Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 02:03
Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 21.03.2023 | 22:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA