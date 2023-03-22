Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video

Nevruz’u bahane ederek sokakları provoke eden HDP ve terör örgütü üyeleri, asrın felaketinde kaybettiğimiz binlerce insanımızı umursamazlıktan geldi. HDP; Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 45’inci gününe denk gelen Nevruz’da büyük bir saygısızlık örneğine imza attı ve milletimizin yasını hiçe sayarak “Vur patlasın çal oynasın” kutlama yaptı.