Video Haber Başkan Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video

15.05.2024 | 15:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. 60 yıldır milletin gönlünde ukde olarak kalan yerli araba Togg'u hayata geçirdik diyen Başkan Erdoğan, "Bugün yollarımızı aşındıran binlerce Togg'da siz kardeşlerimin desteği ve emeği bulunuyor. Çeşitli sabotaj girişimlerine rağmen Türkiye'ye kazandırdığımız Togg'un ne kadar stratejik bir hamle olduğu gün daha iyi anlaşılıyor." ifadelerini kullandı. Başkanlara yeşil pasaport müjdesi de veren Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızla da görüştük inşallah yaklaşık 365 oda ve borsa başkanlarına bu yeşil pasaporttan verilecek. Hayırlısı olsun görevde oldukları süre içerisinde bu yeşil pasaportu kullanma imkanına sahip olacaklar." dedi.

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