Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar: "Biz buradayız, dimdik ayaktayız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana hükümetlerle ilgili kötümser senaryolar yazıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Unutulup gittiler. Ama biz buradayız. Dimdik, sapasağlam ayaktayız." dedi. Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'na saldıranlara da tepki gösterdi, "Daha önce de bu tarz şeylerle karşılaştık. Ama hepsinden güçlenerek çıktık. Yine aynısı olacak. Fitne odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.