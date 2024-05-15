Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 15.05.2024 | 11:57 Gaziantep'te FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik kıskaç operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik "KISKAÇ-15" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Gaziantep'te de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şok baskınlar yapıldı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda 8'i kadın 20 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.Yakalanan şüpheli şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli ise tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.