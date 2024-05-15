Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video
Gaziantep'te FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik kıskaç operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
20 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda 8'i kadın 20 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.
6'SI KADIN 13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yakalanan şüpheli şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli ise tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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