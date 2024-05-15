Ayhan Bora Kaplan soruşturması büyüyor! Kumpasçı polis müdürlerine gözaltı kararı | Video
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili iddiaların ardından açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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