Video Haber Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'la görüştü | Video
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'la görüştü | Video

Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'la görüştü | Video

15.05.2024 | 09:06

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 emniyet görevlisinin evlerinde arama yapıldı. Yaşanan bu gelişme sonrası MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada bu durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunun altını çizerken "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" yorumunda bulundu. Öte yandan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber'de konuyla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. Şimşek, Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Başkan Erdoğan'ın da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiğini ve önemli adımların atılacağını aktardı. Şimşek ayrıca bu zirve sonrası Başkan Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacağının altını çizdi.

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