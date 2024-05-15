Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başladı | Video

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uygulama bugünden itibaren başlıyor. EPDK’nın kararıyla benzin, motorin gibi farklı ürünlerin aynı fiyata satılmasına ilişkin düzenleme hayata geçiriliyor. Bugünden itibaren 13 bin bayide fiyat güncellemeleri olacak.