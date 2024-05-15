Kirli kumpasta flaş gelişme: 280 kişinin takibe alındığı ortaya çıktı! Aralarında siyasi ve gazeteciler de var | Video

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri skandalını konuşuyor. Ortaya çıkan kirli kumpas sonrası flaş gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek bomba bir bilgiyi de AHaber ekranlarından paylaştı. Şimşek, üst düzey siyasi ve gazetecilerin de aralarında olduğu 280 kişinin de takibe alındığını açıkladı.