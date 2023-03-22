Haberler Gündem Haberleri İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti… İstifa edecek mi?
Giriş Tarihi: 22.3.2023 14:45 Son Güncelleme: 22.3.2023 14:55

İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti… İstifa edecek mi?

Son dakika haberi... 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak bu isim İyi Parti cephesinde krizlere neden oluyor. Dün Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Ancak toplantıya Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu katılmadı. Ağıralioğlu yaşananların ardından bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Ağıralioğlu'nun toplantıda HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak milletvekili adayı olmayacağını açıklayacağı iddia edildi.

İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti… İstifa edecek mi?

Son dakika haberi... Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, 6'lı koalisyonda krizler peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin karar alınmış ancak partinin önde gelen isimlerin Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu bu toplantıya katılmamıştı. Yavuz Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağıroğlu saat 16.00'da TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

4 VEKİL KATILMADI
İyi Parti TBMM Grubu'nda dün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
6'lı Masa'da yaşanan ortak aday krizinin çözülmesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na geri dönmüştü. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağıralioğlu'nun ise bu gelişmenin ardından istifa edeceği konuşulmuştu. Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

KULİSLERDEN BOMBA İDDİA: MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAK
Gelen son bilgilere göre ise İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bugün saat 16.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceği iddia edildi. HDP'nin, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından, Yavuz Ağıralioğlu'nun milletvekili adayı olmayacağı ve partisinden istifa edeceği gelen bilgiler arasında.

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