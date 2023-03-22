6’lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti’de toplu istifalar gelebilir

Kılıçdaroğlu kendi adaylığını onaylatmak için 6'lı masayı topladı. Manevralar yaptı ve adaylığını onaylattı. Masadaki diğer partileri etkisizleştirdi.

İYİ PARTİ'DE TOPLU İSTİFALAR GELEBİLİR

İyi Parti'ye oy verenler bunu nasıl değerlendirecek. CHP'deki bazı isimler bile bu durumdan memnun değil. Sizin kurşun askerleriniz olmayan seçmenler bunu değerlendirecek ona göre oy verecekler. Ahmet Türk'ün de son yaptığı açıklamalar var. Kürt seçmen bizden başka kimseye oy veremez diye. Ben o bölgede HÜDA-PAR'ın ciddi bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede sıkışmöış seçmenin Chumhur İttifakı'na destek vereceğini düşünüyorum. Yani ne kadar yukarda kol kola girmiş olsalar da tabana yansımıyor bu fotoğraf. Önümüzdeki günlerde bu rahatsızlıklar ortaya çıkacak. Bu rahatsızlıktan dolayı toplu istifalar gelebilir İyi Parti'de. Nitekim bazı il ve ilçe teşkilatlarında toplu istifalar başladı. Ama ne olursa olsun masadan kalkamaz İyi Parti ve CHP.

SON DAKİKA: 6'lı koalisyon şartları kabul etti! HDP aday çıkarmama kararını duyurdu! İYİ Parti şimdi ne yapacak?