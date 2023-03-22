6’lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti’de toplu istifalar gelebilir

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayarken, 6'lı koalisyon krizlerle boğuşmaya devam ediyor. Son olarak 6'lı koalisyona resmen HDP'nin de katılmasıyla özellikle İyi Parti'de büyük rahatsızlık oluştu. Genelde milliyetçi ve ülkücü kesimin oluşturduğu parti de teşkilatlar da HDP ile yol yürünmesinden rahatsız. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emin Pazarcı A Haber'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
KORAY AYDIN, YAVUZ AĞIRALİOĞLU BU DURUMDAN RAHATSIZ
İyi Parti'nin toplama bir parti olduğunu dile getiren Emin Pazarcı, iskeletin ise milliyetçi ve ülkcülerden oluştuğunu dile getirdi. Bu isimleri kendisinin de tanıdığı belirten Pazarcı, "Koray Aydın'ın, Yavuz Ağıralioğlu bu durumdan rahatsızdır. Bugüne kadar siz belli fikirlerin peşinden koşacaksınız ve bugünden sonra hiçbir şey olmamış gibi HDP ile yol yürünmesine rıza göstereceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ ESİR ALINMIŞ DURUMDA
Emin Pazarcı sözlerini şöyle sürdürdü;
İyi Parti ne yapabilir derseniz İyi Parti hiçbir şey yapamaz. Çünkü İyi Parti esir alınmış durumda. Sayın Akşener'in son çıkışı ortada. Sayın Kılıçdaroğluı ile seçimin alınamayacağını ifade etmişti. 72 saat sonra döndü, "Ben milletvekili adayı olmayacağım, çünkü Kılıçdaroğlu yüzde yüz kazanacak." dedi.
KILIÇDAROĞLU İLE YOL YÜRÜMEYEN HDP İLE NASIL YÜRÜYECEK?
O açıdan bakıldığında, bu manevra o dönemde İyi Parti'nin grup başkanvekillerinin ne dediği gösteriyor her şeyi. Katıldıkları programlarda bizim tabanımızın yüzde 40'ı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek dediler. Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyen İyi Parti tabanı HDP ile nasıl yol yürüyecek?
Kılıçdaroğlu kendi adaylığını onaylatmak için 6'lı masayı topladı. Manevralar yaptı ve adaylığını onaylattı. Masadaki diğer partileri etkisizleştirdi.
İYİ PARTİ'DE TOPLU İSTİFALAR GELEBİLİR
İyi Parti'ye oy verenler bunu nasıl değerlendirecek. CHP'deki bazı isimler bile bu durumdan memnun değil. Sizin kurşun askerleriniz olmayan seçmenler bunu değerlendirecek ona göre oy verecekler. Ahmet Türk'ün de son yaptığı açıklamalar var. Kürt seçmen bizden başka kimseye oy veremez diye. Ben o bölgede HÜDA-PAR'ın ciddi bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede sıkışmöış seçmenin Chumhur İttifakı'na destek vereceğini düşünüyorum. Yani ne kadar yukarda kol kola girmiş olsalar da tabana yansımıyor bu fotoğraf. Önümüzdeki günlerde bu rahatsızlıklar ortaya çıkacak. Bu rahatsızlıktan dolayı toplu istifalar gelebilir İyi Parti'de. Nitekim bazı il ve ilçe teşkilatlarında toplu istifalar başladı. Ama ne olursa olsun masadan kalkamaz İyi Parti ve CHP.