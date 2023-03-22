6’lı koalisyon HDP’ye hangi sözleri verdi? AK Partili isim 10 maddede sıraladı: Milletimize açıklayın

HDP FIRSATI KAÇIRMADI

Tüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.

HDP'NİN TUTUM BELGESİNDE SKANDAL TALEPLER:

Öte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.

YERELDEN YÖNETİM VURGUSU!

Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. " ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.

"TERÖR DESTEKÇİSİ BELEDİYELER DÖNSÜN"

Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYONLAR DURSUN"

"Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.