CHP’li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi: Eşittir diyemezsiniz

6'lı koalisyonda adayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından ilk tebrik HDP'den geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da HDP'nin desteğini almak üzere partiye ziyaret gerçekleştirdi. Meclis'te CHP ile HDP arasında yaşanan kirli pazarlıkların ardından CHP'li Canan Kaftancıoğlu da HDP'yi över nitelikte sözler sarf etti.