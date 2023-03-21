Video Haber CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi | Video
CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi | Video

CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi | Video

21.03.2023 | 21:58

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında, HDP'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen söylemlerini görmediğini dile getirdi. HDP'nin Öcalan'a özgürlük taleplerini, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlayan çıkışlarını görmezden gelen Kaftancıoğlu, "HDP eşittir PKK diyemezsiniz" şeklinde konuştu.

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