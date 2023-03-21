CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi | Video

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında, HDP'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen söylemlerini görmediğini dile getirdi. HDP'nin Öcalan'a özgürlük taleplerini, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlayan çıkışlarını görmezden gelen Kaftancıoğlu, "HDP eşittir PKK diyemezsiniz" şeklinde konuştu.