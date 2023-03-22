SON DAKİKA: Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıklar sonucu partisinin kararını açıkladı. Buldan, 6'lı koalisyonun HDP'nin şartlarını kabul etmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını resmen ilan etti. Buldan, 14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerin de aday çıkarmayacağını deklare etti. Böylelikle, terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

HDP ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDI

HDP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday çıkarmama kararı aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak" dedi.

"BAY KEMAL" İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile TBMM'de bir araya gelerek destek istemişti. HDP'nin şartlarını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını 1-2 gün içinde açıklayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözme, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasını kaldırma, anadil gibi vaatlerde bulunmuştu. HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kültür ve Çevre Bakanlığı'nı istediği de belirtiliyor.