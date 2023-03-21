CHP’li Sezgin Tanrıkulu, HDP’lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan’a özgürlük istediler

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.

CHP'Lİ TANRIKULU DA SAF TUTTU



HDP öncülüğündeki Nevruz kutlamasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile saf tuttu.





Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, Kürt halkını tehdit etti.

HDP'li Ahmet Türk'ten haddini aşan sözler: "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir" | Video

"KÜRTLERİN İKTİDARA OY VERME HAKKI YOK"

HDP'li Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı. "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok" dedi.

"BU DÖNEM ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ"

Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP'li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullandı. "Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız." şeklinde provokatif mesajlar verdi.