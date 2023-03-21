Video Haber Diyarbakır'da terör yandaşlarından polise saldırı | Video
Diyarbakır'da terör yandaşlarından polise saldırı | Video

Diyarbakır'da terör yandaşlarından polise saldırı | Video

21.03.2023 | 15:17

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan terör yandaşları alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı.

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Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı. Alandaki bazı terör yandaşları, yüzlerini kapatarak alanda görevli polis ekiplerine taş ve su şişeleri fırlattı. Yaralanan polisler alandan çıkartıldı.

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