HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şartlarının kabul edilmesi halinde destekleyecek olan HDP, Nevruz kutlamalarında terör ile arasına mesafe koyamadığını bir kez daha gösterdi. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri açılırken, lehine sloganlar atıldı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İzmir'de Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada, Öcalan'a selam gönderirken, İstanbul'da konuşan Pervin Buldan ise, "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.
HDP'Lİ ÖNDER: ÖCALAN'A SELAM OLSUN
İzmir'de terör gösterisine dönen Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.
"ÖZGÜRLEŞECEĞİ GÜNLER YAKINDIR"— Sabah (@sabah) March 20, 2023
HDP'nin İzmir'deki Nevruz etkinliğinde konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi:
Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da. pic.twitter.com/ThbJ9htFlt
BULDAN: ÖCALAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİTİ KALDIRILSIN
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, teröristbaşı Öcalan'a selam gönderip skandal ifadeler kullanmıştı. Buldan; "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi
"BU NEVRUZ VE BU DÖNEM SAYIN ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞME DÖNEMİDİR"
HDP'li Ahmet Türk de terör sloganlarının atıldığı Diyarbakır'daki Nevruz programında skandal ifadeler kullandı. Türk, HDP'li Ahmet Türk, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir, bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" dedi.
HDP'li Ahmet Türk'ten haddini aşan sözler: "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir" | Video
HDP'Lİ MİTHAT SANCAR'IN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU: CHP İLE ÖCALAN VE PKK KONUSUNDA BİR SORUN YOK
CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi Meclis'te ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek isteyen Kılıçdaroğlu ve heyeti HDP ile pazarlık yaptı şartları dinledi. Çıkışta HDP ile birçok konuda fikir birliğinde olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu soru almadan alandan ayrıldı. Görüşme sonrası HDP'li Sancar'ın geçmişte, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
SANCAR: CHP İLE PKK VE ÖCALAN KONUSUNDA SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettikten sonra soruları yanıtlamıştı. Sancar, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Sorduğunuz soruya arkadaşlarımız sürekli cevap veriyor yeterli olduğu kanısındayız" sözleri ile cevaplamıştı.
HDP'li Mithat Sancar'ın o sözleri yeniden gündem oldu: "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda bir sorun yok" | Video
GÖRÜŞME SONRASI SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI
Sancar'ın, PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aralarında sorun olmadığına dair sözleri Kılıçdaroğlu'nun bugünkü ziyareti sonrası yeniden gündeme geldi. Çok sayıda kişi Kılıçdaroğlu'nun bugün hDP'ye yeşil ışık yakan açıklamaları sonrası bu videoyu paylaştı.
HDP, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEYE HAZIRLANIYOR
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini almak için bir görüşme gerçekleştirecek. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. HDP'nin kayyum uygulamasının kaldırılması, anadilde eğitim, terör operasyonlarının durması, cezaevlerindeki tutukluların salınması gibi şartları bulunuyor.