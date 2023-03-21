Haberler Gündem Haberleri HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir
Giriş Tarihi: 21.3.2023 12:51 Son Güncelleme: 21.3.2023 13:05

HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir

6'lı koalisyon ile pazarlık masasına oturan HDP, Nevruz kutlamalarını terör geçidine çevirmeyi sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'da "Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit kaldırılsın" ifadelerini kullanırken, İzmir'de konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terörist başına 'selam' gönderdi, "Özgürleşeceği günler yakındır" diye seslendi. Bugün de HDP'nin ağır toplarından Ahmet Türk Diyarbakır'da, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir." dedi. Dün Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmiş, Kürt sorunu başta olmak üzere birçok konuda aynı düşündüklerini açıklamıştı. Daha önce Mithat Sancar yaptığı bir açıklamada, "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda fikir ayrılığı yok" demişti. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şartlarının kabul edilmesi halinde destekleyecek olan HDP, Nevruz kutlamalarında terör ile arasına mesafe koyamadığını bir kez daha gösterdi. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri açılırken, lehine sloganlar atıldı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İzmir'de Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada, Öcalan'a selam gönderirken, İstanbul'da konuşan Pervin Buldan ise, "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

HDP'Lİ ÖNDER: ÖCALAN'A SELAM OLSUN

İzmir'de terör gösterisine dönen Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.

BULDAN: ÖCALAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİTİ KALDIRILSIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, teröristbaşı Öcalan'a selam gönderip skandal ifadeler kullanmıştı. Buldan; "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi

"BU NEVRUZ VE BU DÖNEM SAYIN ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞME DÖNEMİDİR"

HDP'li Ahmet Türk de terör sloganlarının atıldığı Diyarbakır'daki Nevruz programında skandal ifadeler kullandı. Türk, HDP'li Ahmet Türk, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir, bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" dedi.

HDP'li Ahmet Türk'ten haddini aşan sözler: "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir" | Video

HDP'Lİ MİTHAT SANCAR'IN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU: CHP İLE ÖCALAN VE PKK KONUSUNDA BİR SORUN YOK

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi Meclis'te ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek isteyen Kılıçdaroğlu ve heyeti HDP ile pazarlık yaptı şartları dinledi. Çıkışta HDP ile birçok konuda fikir birliğinde olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu soru almadan alandan ayrıldı. Görüşme sonrası HDP'li Sancar'ın geçmişte, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

SANCAR: CHP İLE PKK VE ÖCALAN KONUSUNDA SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettikten sonra soruları yanıtlamıştı. Sancar, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Sorduğunuz soruya arkadaşlarımız sürekli cevap veriyor yeterli olduğu kanısındayız" sözleri ile cevaplamıştı.

HDP'li Mithat Sancar'ın o sözleri yeniden gündem oldu: "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda bir sorun yok" | Video

GÖRÜŞME SONRASI SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Sancar'ın, PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aralarında sorun olmadığına dair sözleri Kılıçdaroğlu'nun bugünkü ziyareti sonrası yeniden gündeme geldi. Çok sayıda kişi Kılıçdaroğlu'nun bugün hDP'ye yeşil ışık yakan açıklamaları sonrası bu videoyu paylaştı.

HDP, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEYE HAZIRLANIYOR

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini almak için bir görüşme gerçekleştirecek. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. HDP'nin kayyum uygulamasının kaldırılması, anadilde eğitim, terör operasyonlarının durması, cezaevlerindeki tutukluların salınması gibi şartları bulunuyor.

Son dakika | Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın HDP’ye şirin gözükme çabası elinde patladı! Kılıçdaroğlu’nun Kürtçe yalanı HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası: Marmaray'da slogan attılar... Hilmi Daşdemir CHP-HDP-PKK ilişkisini yüzlerine vurdu, hemen susturdular! Habertürk'e büyük tepki: Kübra Par uzayda mı yaşıyor? SON DAKİKA: HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası Mahmut Övür yazdı: Masaya oturtulmayan HDP’yle ‘Kürt sorunu’nu çözmek! Kılıçdaroğlu ve onu HDP'ye gönderen 5 genel başkana zor soru: PKK'nın istediklerini nasıl vereceksiniz? Şehit annelerinden CHP-HDP görüşmesine sert tepki: 'Terörist HDP, işbirlikçi CHP' Kılıçdaroğlu 6'lı koalisyon masası adına HDP'nin terör belgesini kabul etti

ARKADAŞINA GÖNDER
HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA