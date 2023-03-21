Hilmi Daşdemir CHP-HDP-PKK ilişkisini yüzlerine vurdu, hemen susturdular! Habertürk’e büyük tepki: Kübra Par uzayda mı yaşıyor?

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar dün TBMM'de görüştü. Bu görüşme dün televizyon kanallarının bir numaralı gündem maddesiydi. Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında da bu konu tartışılırken ortalık karıştı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı ile tartıştığı sırada, "Terör örgütüne arka çıkan bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. PKK ve HDP'nin başkan adayıdır. Murat Karayılan'ın açıklamaları vardır." ifadelerini kullandı. Bu ifadeler üzerine Kübra Par, bir moderatöre yakışmayacak bir üslup ve tavırla Hilmi Daşdemir'e müdahale etti. "Sesiz ol beni dinle" diyen Par'a öfkelenen Daşdemir, taraflı tutum karşısında stüdyoyu terk etti. Yaşananlar sonrası Kübra Par'a sosyal medyadan tepki yağdı.