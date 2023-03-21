Hilmi Daşdemir CHP-HDP-PKK ilişkisini yüzlerine vurdu, hemen susturdular! Habertürk’e büyük tepki: Kübra Par uzayda mı yaşıyor?

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar dün TBMM'de görüştü. Bu görüşme dün televizyon kanallarının bir numaralı gündem maddesiydi. Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında da bu konu tartışılırken ortalık karıştı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı ile tartıştığı sırada, "Terör örgütüne arka çıkan bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. PKK ve HDP'nin başkan adayıdır. Murat Karayılan'ın açıklamaları vardır." ifadelerini kullandı. Bu ifadeler üzerine Kübra Par, bir moderatöre yakışmayacak bir üslup ve tavırla Hilmi Daşdemir'e müdahale etti. "Sesiz ol beni dinle" diyen Par'a öfkelenen Daşdemir, taraflı tutum karşısında stüdyoyu terk etti. Yaşananlar sonrası Kübra Par'a sosyal medyadan tepki yağdı.
HİLMİ DAŞDEMİR: PKK VE HDP'NİN BAŞKAN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Habertürk canlıyayınında HDP-CHP ilişkisi değerlendirilirken, CHP'li Müslim Sarı ile tartıştı. Tartışma sırasında Daşdemir, terörist Murat Karayılan'ın açıklamasını da hatırlatarak, "Terör örgütüne arka çıkan bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. PKK ve HDP'nin başkan adayıdır. Murat Karayılan'ın açıklamaları vardır." dedi.
Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkinin konuşulması açık açık engellendi!
KÜBRA PAR'IN MİMİKLERİ BİLE DEĞİŞTİ
Tartışmaya CHP'li Sarı'ya arka çıkarak müdahil olan programın sunucusu Kübra Par, bir moderatöre yakışmayacak üslup ve tavırla Daşdemir'i engelledi. Par, Daşdemir'e, "Kabul edilemez. Hilmi Bey, sessiz olup, müdahalemi dinleyin. Moderatör şerhi koyuyorum" ifadelerini kullandı. Par'ın, sesini yükselterek ve mimiklerini değiştirerek Daşdemir'e yüklenmesi dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: ALTILI MASANIN BASI SÖZCÜSÜ
Kübra Par'ın, Hilmi Daşdemir'e yönelil saygısız tutumuna sosyal medyadan da tepki yağdı.
O tepkilerden bazıları şöyle:
Kübra par Altılı masanın basın sözcüsü olma peşinde.
Bu gece de HDP'yi aklamak Kübra Par 'a kalmış. Helal olsun Hilmi Daşdemir'e çekmiş resti yayını terk etmiş.
Gerçekler Habertürk denilen chp'nin kanalı ve Kübra Par'ı acıtmış olacak ki bu kadar rahatsız olmuşlar.
Hilmi Daşdemir az bile söylemiş.
Haber Türk, Hilmi Daşdemir gerçekleri söyleyince hemen müdahale ediyor. Kübra Par'a iyi bakın!!!
Daha dün terörist öcalana özgürlük isteyip kandile selam çaktılar. Siyasi kanadı oldukları belli ne düşüncesi her şey ortada. Tarafsız Kübra! CHP'yi koruma artık baydın…
Habertürk artık tarafsızım ayaklarını bıraksın. Merdan Yanardağ'ın Tele 1'inden daha fazla CHP kanalı olmuş. Hilmi Daşdemir "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" diyince Kübra Par'ın ses tonu mimikleri değişiyor. Neredeyse adama saldıracak.
Habertürk moderatörü Kübra Par,Hilmi Daşdemir'in "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır" söylemine müdahale ediyor. Gerçekleri duymak zoruna mı gitti?
Kübra Par'ın Hilmi Daşdemir'e üslubuna bakın Hilmi bey gerçekleri dile getirirken Kübra Par tarafını belli ederken haddini aşmış...
Habertürk'ün başarısız ve taraflı sunucusu Kübra Par, pimi çekilmiş bomba gibi.
Kübra Par küçük dağları ben yarattım havalarında. Üsluba bak. "Sesiz ol beni dinle" diyor. Hilmi Bey'i takdir ettim gereğini yapmış.
Kübra Par uzaylı mı!? "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyenlerin Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilmiyor mu?
MİTHAT SANCAR DA İTİRAF ETMİŞTİ: CHP İLE ÖCALAN VE PKK KONUSUNDA SORUN YOK
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettikten sonra soruları yanıtlamıştı. Sancar, "Hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında görüş farklılığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Sorduğunuz soruya arkadaşlarımız sürekli cevap veriyor yeterli olduğu kanısındayız" sözleri ile cevaplamıştı.
HDP'li Mithat Sancar'ın o sözleri yeniden gündem oldu: "CHP ile Öcalan ve PKK konusunda bir sorun yok" | Video