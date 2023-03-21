Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkinin konuşulması açık açık engellendi!

2023 seçimlerine gidilen süreçte 6'lı koalisyonun 'operasyonel' yayın organı haline gelen Habertürk TV'de yeni bir skandal yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyareti ve 6'lı muhalefetin HDP/Kandil yanlısı siyaseti hakkında konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir programda sunucu Kübra Par tarafından açık açık susturulmaya çalışıldı. Hilmi Daşdemir ise yaşanan duruma tepki göstererek yayını terk etti.