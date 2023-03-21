Video Haber Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkinin konuşulması açık açık engellendi!
Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkinin konuşulması açık açık engellendi!

Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkinin konuşulması açık açık engellendi!

21.03.2023 | 01:49

2023 seçimlerine gidilen süreçte 6'lı koalisyonun 'operasyonel' yayın organı haline gelen Habertürk TV'de yeni bir skandal yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyareti ve 6'lı muhalefetin HDP/Kandil yanlısı siyaseti hakkında konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir programda sunucu Kübra Par tarafından açık açık susturulmaya çalışıldı. Hilmi Daşdemir ise yaşanan duruma tepki göstererek yayını terk etti.

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