Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2020 yılında 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii için tuhaf bir çıkış yaptı.
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, şaşırtan o açıklamada bulundu.
Karamollaoğlu'ndan tuhaf Ayasofya Camii çıkışı: Bir kısmı turistlere açılabilir | Video
"BİR KISMI TURİSTLERE AÇILABİLİR"
Karamollaoğlu, Ayasofya'nın çok büyük bir yapı olduğunu belirterek, "Cami olarak kullanılan alanların ötesinde bir kısmı da turistlere açılabilir." dedi.