Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, şaşırtan o açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu'ndan tuhaf Ayasofya Camii çıkışı: Bir kısmı turistlere açılabilir | Video

"BİR KISMI TURİSTLERE AÇILABİLİR"

Karamollaoğlu, Ayasofya'nın çok büyük bir yapı olduğunu belirterek, "Cami olarak kullanılan alanların ötesinde bir kısmı da turistlere açılabilir." dedi.