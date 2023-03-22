Karamollaoğlu'ndan tuhaf Ayasofya Camii çıkışı: Bir kısmı turistlere açılabilir | Video
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan Ayasofya Camii Kebir’i için tuhaf bir öneri geldi. Karamollaoğlu, Ayasofya’nın çok büyük bir yapı olduğunu belirterek, “Cami olarak kullanılan alanların ötesinde bir kısmı da turistlere açılabilir." dedi.
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