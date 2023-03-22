Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki ’PKK gölgesini’ itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti

İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında PKK'nın gölgesinin Millet İttifakı üzerinde olduğunu söyledi. HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Masada İYİ Parti'ye pusu kurulduğunu savunan Ağıralioğlu, "Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız." dedi.
"TERÖRÜN GÖLGESİ DÜŞTÜ"
Ağıralioğlu şöyle konuştu: HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım.
Ben millet huzurunda ettiğim sözlerin gereğiyle söylüyorum. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim. Partimiz istiskal edildi, İYİ Parti'nin emekleri hiç edildi. Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum.
"HDP TÜRK DEMOKRASİSİNİN ŞANTAJCISINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasına itiraz ediyorum. Benim üzerimden İYİ Parti'nin töhmet altında bırakılmasına müsaade etmem. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür.
HDP VE CHP'LİLER AĞIRALİOĞLU'NA SALDIRIYA GEÇTİ
Ağıralioğlu'nun bu sözlerine HDP ve ortağı CHP'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Ali Kenanoğlu, "Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor" ifadesini kullandı.
YEREL SEÇİMLERDE AKLIN NEREDEYDİ?
HDP Gençlik Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, "Yavuz it havlamış yine" denildi. HDP eski milletvekili Sibel Yiğital ise "Yerel seçimlerde aklın nerdeydi!.." paylaşımında bulundu.
GÜRSEL TEKİN AĞIRALİOĞLU'NA 'İFTİRACI' DEDİ
Öte yandan HDP korosuna CHP'den de destek geldi. CHP'li Gürsel Tekin, Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerini iftira olarak niteledi ve tepki gösterdi.