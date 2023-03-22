Yeniden Refah’tan istifa eden 120 kişi AK Parti’ye geçti



AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı'nda rozet takdiminde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, "Ailemize, teşkilatımıza hoş geldiniz" dedi. Birliğin, beraberliğin çok daha büyük önem kazandığı bu süreçte Partimize ve Liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen teveccüh bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bugün üyeliklerini gerçekleştirdiğimiz Yeniden Refah Partili arkadaşlarımız şüphesiz ki gücümüze güç katmıştır. Dünya mazlûmlarının umudu, tarihin omuzlarımıza yüklemiş olduğu sorumluluğu bir Hakk'ın yerine getirmek için gece gündüz çalışırken, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bizlere katılan değerli yöneticilerimizle omuz omuza verip 14 Mayıs akşamı yeni bir zafere imza atacağız. Rozet takdimi yaptığımız arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri ile birlikte yaklaşık 120 kişi bugün itibariyle Partimize katılmışlardır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Parti'mize ve ailemize hoş geldiniz diyorum." dedi.