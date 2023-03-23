Başkan Erdoğan kabine üyelerinin aday olacağını duyurmuştu! Hangi bakan hangi ilden aday olacak

Son dakika haber... Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayıma girerken, partilerde de adaylık için listeler oluşmaya başladı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti adaylık başvuruları ile ilgili son durumu canlı yayında açıkladı.
6 BİN ADAY BAŞVURULARINI TAMAMLADI
AK Parti'de adaylık sürecinin nasıl işleyeceğine değinen Akkuş, "6 bini aşkın aday adayı AK Parti kadrolarından Meclis'e girmek için başvurularını yaptı. Ancak süreç burada bitmiş. 25 Mart'ta Temayül yoklaması yapılacak. Yoklama 81 ilin il başkanlıklarında gerçekleşecek. Teşkilatlar özellikle şu soru sorulacak. Kendi ilinizde hangi ismi vekil görmek istersiniz. Buna bağlı olarak da bazı iller 10'dan fazla bazıları ise daha az milletvekili adayı çıkarıyor. Teşkilat bölgeden kaç vekil çıkacaksa o kadar imza verecek. Ancak bununla birlikte süreç tamamlanmayacak. Bütün listeler alt komisyona gönderilecek." ifadelerini kullandı.
SON KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Akkuş sözlerini şöyle sürdürdü: Alt komisyon yaklaşık 150 ismin üzerini silecek. Daha sonra bu liste üst komisyona gönderilecek . Üst kurulda ise bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın her ismin üstünde tek tek çalışması bekleniyor. Her ismin, aday gösterileceği bölgede , halkta bir karşılığı olup olmadığına bakılacak. Listeler 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.
KABİNENİN TAMAMI ADAY GÖSTERİLECEK!
Dün Başkan Erdoğan, katıldığı televizyon programında kabinenin tamamın aday gösterileceğini açıklamıştı. 6 Şubat depremleri ve sel felaketinden sonra bakanları afet bölgelerine göndermiş ve adeta dönmemelerini istememişti. Dolayısıyla bazı bakanların o bölgelerden aday gösterilmesi bekleniyor.
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HANGİ BAKAN HANGİ İLDEN ADAY GÖSTERİLECEK?
Bunların yanı sıra afet bölgesinden olmamakla birlikte başka bölgelerden aday gösterilecek bakanlar var. Örneğin Togg deyince aklımıza Bursa geliyor ve Togg deyince aklımıza Sanayi Bakanı Mustafa Varank geliyor. Varank'ın Bursa'dan aday gösterilmesi gibi bir seçenek masa duruyor. Ticaret Bakanı Muş'un İstanbul'dan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Antalya'dan aday gösterilmesi gündemde. Afet bölgesinde ise Malatya'dan Çevre Bakanı Murat Kurum, Hatay'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Bunun gibi pek çok isim afet bölgesinden aday gösterilecek. Dolayısıyla cumhurbaşkanı bu isimlere, bölgeden dönmeyin, halktan oy isteyin, sahada çalışmaya devam edin, devletin varlığını hissettirin ve seçmenden oy isteyin diyecek. Dolayısıyla 9 Nisan'da listeler şekillenene kadar AK Parti'de hareketlilik bitmeyecek. Ama her ismin üzerinde son kararı karar verecek isim Başkan Erdoğan olacak. 9 Nisan'a kadar pek çok isimin listeye girebileceği gibi pek çok isim de listeden çıkacak gibi görünüyor.