SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan gündeme dair önemli açıklamalar

Son dakika haberi… Türkiye Genel Seçimler için 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

Peki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yol haritası ne olacak? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? 11 ili vuran depremin yaraları nasıl sarılacak? Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarında son durum ne?

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin.

Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Kabine'mizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek görevlendirdik. Her ilin milletvekilleri oralarda görev yaptı. Özellikle madencilerden çok istifade ettik ve onları da buraya sevk ettik. Tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik. Ağır kış şartlarına rağmen tüm arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük.

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