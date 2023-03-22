Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı | Video

22.03.2023 | 23:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet artçı depremler nedeniyle döktüğümüz beton ve kalıplarda herhangi bir hasar veya çatlak meydana gelirse çok hızlı bir şekilde çeşitli bazı tekniklerle onarımı yapılır."

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak | Video 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak" | Video 22.03.2023 | 23:26
İstanbul’da ilk teravih namazı | Video 06:04
İstanbul'da ilk teravih namazı | Video 22.03.2023 | 23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı | Video 06:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı | Video 22.03.2023 | 23:01
Karamollaoğlu’ndan tuhaf Ayasofya Camii çıkışı: Bir kısmı turistlere açılabilir | Video 00:37
Karamollaoğlu'ndan tuhaf Ayasofya Camii çıkışı: Bir kısmı turistlere açılabilir | Video 22.03.2023 | 23:09
Vatandaşlar ilk teravih namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti | Video 03:07
Vatandaşlar ilk teravih namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti | Video 22.03.2023 | 22:23
Melih Altınok: Twitter’ın sansürü tarihe geçti! 02:31
Melih Altınok: Twitter'ın sansürü tarihe geçti! 22.03.2023 | 21:08
Adana’da ilk teravih namazı kılındı | Video 03:11
Adana'da ilk teravih namazı kılındı | Video 22.03.2023 | 21:13
PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor | Video 01:06
PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor" | Video 22.03.2023 | 20:34
Bakan Koca’dan deprem bölgesindeki salgın iddialarına net yanıt: Söz konusu değil | Video 05:02
Bakan Koca'dan deprem bölgesindeki salgın iddialarına net yanıt: Söz konusu değil | Video 22.03.2023 | 18:21
İGA İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez yılın havalimanı seçildi | Video 02:50
İGA İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez "yılın havalimanı" seçildi | Video 22.03.2023 | 17:40
Salih Tuna | Güven tükendi 04:04
Salih Tuna | Güven tükendi 22.03.2023 | 17:00
Engin Ardıç | Başınıza gelecek çok 01:43
Engin Ardıç | Başınıza gelecek çok 22.03.2023 | 16:58
Mehmet Barlas | CHP-HDP ilişkisi ve kayyum gerçeği 03:56
Mehmet Barlas | CHP-HDP ilişkisi ve kayyum gerçeği 22.03.2023 | 16:56
Melih Altınok | Ahmet Türk güldürdü Sırrı Süreyya üzdü! 04:51
Melih Altınok | Ahmet Türk güldürdü Sırrı Süreyya üzdü! 22.03.2023 | 16:53
Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video 01:18
Depremi yok saydılar, terör propagandası yaptılar | Video 22.03.2023 | 16:37
EYT’liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video 06:18
EYT'liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video 22.03.2023 | 10:42
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, TYB Yazar Meclisine konuk oldu | Video 05:03
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, TYB Yazar Meclisine konuk oldu | Video 22.03.2023 | 16:04
Mansur Yavaş’ın teklifine yanıt geldi! Babacan’dan 6’lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler | Video 01:36
Mansur Yavaş’ın teklifine yanıt geldi! Babacan’dan 6’lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler | Video 22.03.2023 | 15:33
CHP içindeki ETO grubunda kimler var? | Video 02:34
CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? | Video 22.03.2023 | 15:35
TOGG’a rekor başvuru! Vatandaşlar mobil deneyim merkezine akın etti | Video 02:30
TOGG'a rekor başvuru! Vatandaşlar mobil deneyim merkezine akın etti | Video 22.03.2023 | 12:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA