Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet artçı depremler nedeniyle döktüğümüz beton ve kalıplarda herhangi bir hasar veya çatlak meydana gelirse çok hızlı bir şekilde çeşitli bazı tekniklerle onarımı yapılır."