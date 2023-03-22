Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin sonrasında yürütülen soruşturmalarda 302 şüphelinin tutuklandığını açıkladı | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet artçı depremler nedeniyle döktüğümüz beton ve kalıplarda herhangi bir hasar veya çatlak meydana gelirse çok hızlı bir şekilde çeşitli bazı tekniklerle onarımı yapılır."
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