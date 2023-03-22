Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak" | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak" | Video

22.03.2023 | 23:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel televizyon programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak" dedi.

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