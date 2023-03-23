17 bin 902 konutun temelleri atılıyor! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a gitti. Başkan Erdoğan kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan 17 bin 902 konutun açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor:

Ramazan ayının hürmetine, Mevlada'dan ülkemizi ve tüm islam alemini feraha ulaştırmasını niyaz ediyorum. İnşallah Ramazan'a ulaştığımız gibi Kadir Gecesi ve bayrama da hep birlikte erişiriz.

2 Büyük depremin yanı sıra sayıları 20 bine yaklaşan artçılar bile karşılaştığımız afetin büyüklüğünü göstermektedir. Daha doğmamış anne karnını bebeklerden, büyüklerimize, onbinlerce vatandaşımızı kaybettik.

Çanakkale ve Milli Mücadelede kazandığımız zaferi, arkası karanlık tüm terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük.

Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.