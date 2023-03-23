17 bin 902 konutun temelleri atılıyor! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a gitti. Başkan Erdoğan kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan 17 bin 902 konutun açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor:
Ramazan ayının hürmetine, Mevlada'dan ülkemizi ve tüm islam alemini feraha ulaştırmasını niyaz ediyorum. İnşallah Ramazan'a ulaştığımız gibi Kadir Gecesi ve bayrama da hep birlikte erişiriz.
2 Büyük depremin yanı sıra sayıları 20 bine yaklaşan artçılar bile karşılaştığımız afetin büyüklüğünü göstermektedir. Daha doğmamış anne karnını bebeklerden, büyüklerimize, onbinlerce vatandaşımızı kaybettik.
Çanakkale ve Milli Mücadelede kazandığımız zaferi, arkası karanlık tüm terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük.
Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.
46 BİN 500 KONUTUN YAPIM SÜRECİ BAŞLIYOR
Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 500 konutun yapım süreci başlıyor. İlk etapta toplam 17 bin 902 konutun temelleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenleri bir yılda sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.
Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve milletimizin dualarıyla 7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere, 11 şehrimizde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutumuzun ilk temellerini atıyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz" ifadelerini kullandı.