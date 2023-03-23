Deprem bölgesindeki 11 ilde 17 bin 902 konutun temeli atıldı! Başkan Erdoğan: 1 yıl içinde teslim edeceğiz | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde eş zamanlı düzenlenen 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, yıkılan binaların yerine daha iyilerinin yapılacağını belirterek "1 yıl içerisinde bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.