"CANIMI VERİRİM SİZİN GİBİ VATANSIZLARA ÜYE OLMAM"

Bir türlü çadır isteğine karşılık bulamadığını aktaran depremzede vatandaş, "Öğlen oldu, akşam oldu bekledim hala çadır yok. Telefon ettim ne oldu bizim konteyner işi dedim. Bana, 'Sana konteyner vermek için İl Başkanı bile karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor. Sana konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın' dediler. Ben canımı veririm, ne vatanımı ne bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olurum. O konteynerları da istemiyorum. Siz verecektiniz 2 çadır devletim gönderdi 10 çadır gönderdi. TIR ile gıda, odun, kömür gönderdi. Sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Kapatın bir daha da beni aramayın dedim. " diyerek yaşadığı zor durumu açıkladı.

CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol | Video

İşte o anlar böyle görüntülendi!