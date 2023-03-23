CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi ve iftarını da depremzedelerle açtı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kentte incelemelerde bulunduğu sırada yanına gelen bir vatandaş başından geçen şoke eden olayı anlattı. Yakınlarını da asrın felaketinde kaybeden depremzede CHP'lilerin kendisine konteyner alabilmesi için CHP ya da HDP'ye üye olma şartı sunduklarını söyledi. Depremzede "Ben sizin gibi vatansızlara üye olmam. O konteynerları da istemiyorum." diye cevap verdiğini de belirtti.