HDP, ’Özgür Kalacaklar’ listesini hazırladı! Kılıçdaroğlu güvence vermişti, Mithat Sancar’dan açıklama geldi

Terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayan HDP, 6'lı koalisyona katılarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP'nin fonladığı Halk TV'ye konuk oldu. Sancar, iktidarın gönderilmesi ile Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok terör suçundan tutuklu ismin serbest bırakılmasının mümkün olacağını söyledi. HDP'nin bir diğer Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, birkaç gün önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişti.